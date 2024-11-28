Bodrum Basketbol mağlubiyetle bitirdi

BASKETBOLDA ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Fransa'da Charnay Basket takımına 84-53 yenildi. Bu sonuçla 4 takımlı grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3'üncü sırada tamamlayarak direkt üst tura çıkma şansını tepen Bodrum ekibi Avrupa'da yoluna devam edebilmek için diğer grup maçlarının sonucunu bekleyecek. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarının sonuncuları Play-Off turu oynayacak.