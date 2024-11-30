Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye satıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında kullanılırken ele geçirilen, aralarında teknelerin de bulunduğu 38 deniz aracı ihale yoluyla 8 milyon 890 bin TL'ye satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 19:26 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye satıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında kullanılırken ele geçirilen, aralarında teknelerin de bulunduğu 38 deniz aracı ihale yoluyla 8 milyon 890 bin TL’ye satıldı.

        Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılan lastik botlar, jet ski, yelkenli tekne ve motoryat olmak üzere deniz araçları satışa çıkarıldı. İhalede 1 milyon 800 bin lira tahmini satış bedeli olan 'Cashmere' isimli motoryat, fiyatı düşük bulunarak komisyon tarafından geri çekildi. Cashmere’ni ilerleyen günlerde tekrar ihaleye çıkarılacağı belirtildi. İhalede 1 milyon 350 bin TL değer biçilen 'Poseidon' isimli yelkenli ise 3 milyon 75 bin liraya alıcı buldu. 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan 'Star' isimli yelkenli, 2 milyon 250 bin liraya satıldı. İhalede 38 deniz aracı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yapt...
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yapt...
        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Muğla'da engelli kişi akülü tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu
        Muğla'da engelli kişi akülü tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu