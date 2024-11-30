Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye satıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında kullanılırken ele geçirilen, aralarında teknelerin de bulunduğu 38 deniz aracı ihale yoluyla 8 milyon 890 bin TL'ye satıldı.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında kullanılırken ele geçirilen, aralarında teknelerin de bulunduğu 38 deniz aracı ihale yoluyla 8 milyon 890 bin TL’ye satıldı.
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılan lastik botlar, jet ski, yelkenli tekne ve motoryat olmak üzere deniz araçları satışa çıkarıldı. İhalede 1 milyon 800 bin lira tahmini satış bedeli olan 'Cashmere' isimli motoryat, fiyatı düşük bulunarak komisyon tarafından geri çekildi. Cashmere’ni ilerleyen günlerde tekrar ihaleye çıkarılacağı belirtildi. İhalede 1 milyon 350 bin TL değer biçilen 'Poseidon' isimli yelkenli ise 3 milyon 75 bin liraya alıcı buldu. 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan 'Star' isimli yelkenli, 2 milyon 250 bin liraya satıldı. İhalede 38 deniz aracı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.
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