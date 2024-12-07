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        Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:20
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        Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rögarların taştığı ve derelerin debisinin yükselmesiyle cadde ve sokalar suyla doldu.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bodrum'da saat 17.00 itibariyle kuvvetli sağanak başladı. Bodrum'da günlük yaşam olumsuz etkilerken; rögarlar taştı, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Debisi yükselen dereler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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