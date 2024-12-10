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        Muğlaspor liderliği ıskaladı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Silivrispor'la evinde golsüz berabere kalan Muğlaspor, haftayı liderlik koltuğunda tamamlaması fırsatını kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:55
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        Muğlaspor liderliği ıskaladı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Silivrispor'la evinde golsüz berabere kalan Muğlaspor, haftayı liderlik koltuğunda tamamlaması fırsatını kaçırdı. Zirvenin sürekli el değiştirdiği grupta Balıkesirspor, İnegöl Kafkasspor galibiyetiyle 26 puanı ulaşıp koltuğun yeni sahibi oldu. Hatfanın son maçında dün Silivrispor'u ağırlayan Muğlaspor, golsüz beraberlikle fırsat tepti. Rakibini yense puanını 27 yaparak yeniden lider olacak Muğlaspor, 25 puanla aynı puandaki Silivrispor'un ardından üçüncü sırada kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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