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        'Kasacılar' suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

        MUĞLA'da 3 ayrı maden ocağından 52 milyon TL ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili olarak 'Kasacılar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:44 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:50
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        'Kasacılar' suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
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        MUĞLA’da 3 ayrı maden ocağından 52 milyon TL ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili olarak ‘Kasacılar’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ile Kavaklıdere’deki 3 ayrı mermer ocağında ağustos ve ekim aylarında 52 milyon TL ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olaylarını ‘Kasacılar’ organize suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından 10 Aralık’ta Muğla, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 164 mermi, 9 fişek, pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap, lokma, spiral taşı, dürbün, eldiven, çekiç, 12 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 300 gram altın ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Aziz Gül, Ruşen Taş, Saim Taş, Ahmet Karaaslan, Zana Taş, Cansu Demirel ve Ahmet Taş tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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