Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama (2)
AMBULANSUÇAKLA ANTALYA'YA SEVK EDİLDİMuğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.
AMBULANSUÇAKLA ANTALYA’YA SEVK EDİLDİ
Muğla’nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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