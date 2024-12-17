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        Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama (2)

        AMBULANSUÇAKLA ANTALYA'YA SEVK EDİLDİMuğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 02:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 02:16
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        Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama (2)
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        AMBULANSUÇAKLA ANTALYA’YA SEVK EDİLDİ

        Muğla’nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

        Cavit AKGÜN/MUĞLA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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