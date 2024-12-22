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        Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü; 4 ölü (4)

        HELİKOPTERİNKALKIŞ ANI KAMERADAMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:20
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        Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü; 4 ölü (4)
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        HELİKOPTERİNKALKIŞ ANI KAMERADA

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

        Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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