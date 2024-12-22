Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü; 4 ölü (5)

HELİKOPTERİNDÜŞME ANI KAMERADA

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin hastane binasına çarpıp düştüğü kazanın, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun sisin etkili olduğu bölgede helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.