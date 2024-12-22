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        Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü; 4 ölü (5)

        HELİKOPTERİNDÜŞME ANI KAMERADASağlık Bakanlığı'na ait helikopterin hastane binasına çarpıp düştüğü kazanın, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:30
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        Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü; 4 ölü (5)
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        HELİKOPTERİNDÜŞME ANI KAMERADA

        Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin hastane binasına çarpıp düştüğü kazanın, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun sisin etkili olduğu bölgede helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

        Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki savcı görevlendirildiği belirtildi.

        Cavit AKGÜN/MUĞLA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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