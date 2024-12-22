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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü

        MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:30
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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü
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        MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki pistten kalkış yapan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarpıp düştü. Kazada, Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal, hayatını kaybetti.

        Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, bugün saat 10.00 sıralarında Antalya’ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havada helikopter kalkıştan hemen sonra 4 katlı hastanenin en üst katına çarptıktan sonra yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde düşen helikopterde Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu bildirildi.

        VALİ AKBIYIK: YOĞUN SİS VAR, KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Muğla Valisi İdris Akbıyık da kazanın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde takip etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, şunları söyledi:

        "Sabah 10.06 sıralarında Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans helikopter, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin önünden kalkış esnasında hastanenin 4'üncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor. Olay olur olmaz tüm ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz, hepsi olay yerine intikal ediyorlar. Maalesef 4 vatandaşımız, 4 personelimiz vefat ediyor. Vefat eden pilotlarımıza, doktorumuza ve personelimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İlk bilgilere göre buradan Antalya'ya gitmek üzere havalanıyor ama daha olay çok taze, araştırıyoruz. Hastane içerisinde herhangi bir sıkıntı yok sadece hasar meydana gelmiş. Yoğun sis var, kaza nedeni araştırılıyor. Çünkü mesafe çok yakın, hastane önünden pistten kalkarken çarpıyor ve kaza meydana geliyor."

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışan olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

        DÜŞME ANI KAMERADA

        Bu arada helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

        Helikopterin düşme anı da bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

        2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

        Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp Muğla Adli Tıp Kurumu’nun önüne gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da kazaya ilişkin 2 savcı görevlendirildiği belirtildi. Bölgede ise kaza kırım ekibi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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