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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü (4)

        CENAZELER,ANTALYA'YA GÖNDERİLDİMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:00
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        Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü (4)
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        CENAZELER,ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edildi. Hayatını kaybedenlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askeri manga tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeler Antalya'ya gönderildi.

        Hayatını kaybeden 4 kişi için yarın Antalya'da tören düzenleneceği öğrenildi.

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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