Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü; 4 ölü (4)

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edildi. Hayatını kaybedenlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askeri manga tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeler Antalya'ya gönderildi.

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