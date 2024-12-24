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        Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 tutuklama

        MUĞLAmerkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 8 organizatörden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:15
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        Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 tutuklama
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        MUĞLAmerkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 8 organizatörden 7'si tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris merkezli İzmir ve Manisa'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 49 fişek, 156 mermi, 1 av bıçağı, 2 bot ele geçirildi, 128 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman Acar, Mehmet Angün, Süleyman Ölmez, Recep Bozkurt, Erdem Soydan, Muhammet Taş ve Mustafa Şarlatan tutuklandı, M.S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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