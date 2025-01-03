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        'Yetkisiz çakar' kullanımına 276 bin 344 bin lira ceza

        MUĞLA'da polisin yaptığı kontrolde yetkisiz çakar kullandığı saptanan otomobilin sürücüsü ile sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 02:45 Güncelleme: 03.01.2025 - 02:50
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        'Yetkisiz çakar' kullanımına 276 bin 344 bin lira ceza
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        MUĞLA’da polisin yaptığı kontrolde yetkisiz çakar kullandığı saptanan otomobilin sürücüsü ile sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

        Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi’nde denetleme yaptı. Polis, durumundan şüphelendiği 35 plakalı otomobili durdurdu. Ş.G. yönetimindeki araçta yapılan kontrolde ‘çakar’ olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu ve yetkisiz olarak kullandığı belirlendi. Çakar sistemine el konulurken, sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 bin TL olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, bir ay süreyle trafikten men edilen otomobil, emniyet otoparkına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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