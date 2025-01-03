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        Kayıp Alzheimer hastası babaanne ile 2 torunu 6 saat arayla bulundu

        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şadiye Özkan (77) 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:10
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        Kayıp Alzheimer hastası babaanne ile 2 torunu 6 saat arayla bulundu
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        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şadiye Özkan (77) 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu, hastaneye kaldırıldı.

        Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek verdi.

        DURUMLARI İYİ

        Ekipler, ilk olarak saat 03.00 sıralarında, evlerine 1 kilometre mesafedeki Okçu mevkisinde bir ağaç dibinde Şadiye Özkan'a ulaştı. Torunlarının da yakında olabilme ihtimali üzerine aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 2 kardeşe saat 09.00 sıralarında babaannelerinin bulunduğu noktaya 300 metre mesafede bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak buldu. Gece boyunca aralıklarla yağan yağmurda ıslandıkları belirlenen bitkin haldeki Şadiye Özkan ile iki torunu Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan ve torunlarını durumunu iyi olduğu bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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