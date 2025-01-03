Kayıp Alzheimer hastası babaanne ile 2 torunu 6 saat arayla bulundu

MUĞLA'nınYatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şadiye Özkan (77) 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu, hastaneye kaldırıldı.

Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek verdi.