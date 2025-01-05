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        Bodrum FK - Kayserispor: 1-1

        STAT:BodrumHAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert BulutBODRUM FK: Sousa - Cenk, Ali, Ateji, Ege, Mohammed, Taylan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:09
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        Bodrum FK - Kayserispor: 1-1
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        STAT:Bodrum

        HAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut

        BODRUM FK: Sousa - Cenk, Ali, Ateji, Ege, Mohammed, Taylan (Dk. 66 Puşcaş), Fredy, Dimitrov (Dk. 86 Samet), Gökdeniz (Dk. 56 Brazao), Seferi

        KAYSERİSPOR: Onurcan - Gökhan, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali (Dk. 76 Mane), Attamah, Kartal (Dk. 86 Ackah), Baran Ali (Dk. 86 Ramazan), Morte, Cardoso (Dk. 74 Carole), Bahoken (Dk. 62 Nazon)

        GOLLER: Dk. 48 Bahoken (Kayserispor), Dk. 76 Cenk ( Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Seferi, Taylan, Volkan Demirel (Teknik direktör) (Bodrum FK), Gökhan, Cardoso, Janvier, Carole (Kayserispor)

        SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ve Kayserispor'un maçında kazanan çıkmadı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

        İlk yarısı golsüz sona eren maçın 48'inci dakikasında Bahoken konuk Kayserispor'u öne geçirdi: 0-1. Bodrum FK dakikalar 76'yı gösterdiğinde Cenk ile tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

        12'nci dakikada Hasan Ali'nin ortasında ceza yayı üzerinde Cardoso topla buluştu. Cardoso'nun şutunda Kayserispor sonuç alamadı.

        40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Mohammed kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        48'inci dakikada konuk Kayserispor öne geçti: 0-1. Morte'nin pasında ceza sahası içinden Bohaken topa gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

        76'ncı dakikada Bodrum FK skoru dengeledi. Kayserispor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Cenk düzgün bir şutla ağları sarstı: 1-1. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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