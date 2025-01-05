Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Kavşağı’nda meydana geldi. Mustafa Sercan Gürses (21) idaresindeki 65 AAB 068 plakalı otomobil ile Ebubekir Öztürk (20) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mustafa Sercan Gürses ve yolcu Metin Karakaya’nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ebubekir Öztürk ile yaralanan kardeşi Veysel Kaan Öztürk’ün (16) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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