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        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 23:56 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:00
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        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Kavşağı’nda meydana geldi. Mustafa Sercan Gürses (21) idaresindeki 65 AAB 068 plakalı otomobil ile Ebubekir Öztürk (20) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mustafa Sercan Gürses ve yolcu Metin Karakaya’nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ebubekir Öztürk ile yaralanan kardeşi Veysel Kaan Öztürk’ün (16) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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