Bodrum'da hafif ticari araç yandı

Torba Mahallesi'ndeki bir otelin önündeki saat 13.00 sıralarında hareket halindeki Mehmet Ö. idaresindeki 48 AEU 028 hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı kenara çekip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

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