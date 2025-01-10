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        Bodrum'da hafif ticari araç yandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:00
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        Bodrum'da hafif ticari araç yandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Torba Mahallesi'ndeki bir otelin önündeki saat 13.00 sıralarında hareket halindeki Mehmet Ö. idaresindeki 48 AEU 028 hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı kenara çekip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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