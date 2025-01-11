Muğla'da apart odasındaki uyuşturucuyu 'Uçak' buldu; 1 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Turgutreis Mahallesi'ndeki bir aparta dün operasyon düzenlendi. Apart odasında narkotik köpeği 'Uçak' ile yapılan aramada 8 paket halinde 1 kilogram bonzai, 25 gram amfetamin, 1 hassas terazi, 96 kilitli poşet, 3 aseton, 9 bin 550 lira ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeği 'Uçak' ile apart odasında yapılan aramada 1 kilogram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan Onur Gülcüoğlu (26) tutuklandı.

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