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        Muğla'da apart odasındaki uyuşturucuyu 'Uçak' buldu; 1 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeği 'Uçak' ile apart odasında yapılan aramada 1 kilogram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan Onur Gülcüoğlu (26) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:09 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:15
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        Muğla'da apart odasındaki uyuşturucuyu 'Uçak' buldu; 1 tutuklama
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeği 'Uçak' ile apart odasında yapılan aramada 1 kilogram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan Onur Gülcüoğlu (26) tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Turgutreis Mahallesi'ndeki bir aparta dün operasyon düzenlendi. Apart odasında narkotik köpeği 'Uçak' ile yapılan aramada 8 paket halinde 1 kilogram bonzai, 25 gram amfetamin, 1 hassas terazi, 96 kilitli poşet, 3 aseton, 9 bin 550 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Gülcüoğlu, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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