Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Bodrum'da yakalandı (2)

ELBOMBALI VE SİLAHLI SALDIRILARA KARIŞMIŞ

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalanan İsveç uyruklu Michael Lindström'ün ülkesinde 10 kişinin öldüğü el bombalı ve silahlı saldırılara karıştığı belirtildi. Lindström'ün İspanya'da da uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdiği kaydedildi.

YARDIM VE YATAKLIK YAPAN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan, Michael Lindström'e yardım eden Türk asıllı İsveç vatandaşı Serhat Muhammed Budak (20) da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yakalandı. Budak de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),