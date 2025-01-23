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        Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edilip, yakalandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, fiber karinalı lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:30
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        Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edilip, yakalandı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, fiber karinalı lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İHA ile Fethiye açıklarında 20 Ocak günü saat 19.40 sıralarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk, 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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