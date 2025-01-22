GÜNCELLEME - Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye intikal eden ekiplerce yürütülen operasyonda, karaya çıkan ve beraberlerinde 20 çocuk bulunan 39 düzensiz göçmen ile denize atlayarak kaçmaya çalışan göçmen kaçakçılığı şüphelileri T.K. (30) ile V.A. (32) yakalandı.

Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının insansız hava aracı, Fethiye açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti.

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