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        GÜNCELLEME - Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:58
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        GÜNCELLEME - Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının insansız hava aracı, Fethiye açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti.

        Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi.

        Bölgeye intikal eden ekiplerce yürütülen operasyonda, karaya çıkan ve beraberlerinde 20 çocuk bulunan 39 düzensiz göçmen ile denize atlayarak kaçmaya çalışan göçmen kaçakçılığı şüphelileri T.K. (30) ile V.A. (32) yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan T.K. ile V.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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