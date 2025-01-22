Muğla'da sporcular Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenler için saygı duruşunda bulundu

Antrenman öncesi sporcular ve teknik ekip Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin anısına saygı duruşunda bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 7'nci grupta mücadele eden Ortaca Belediye Spor Kulübü hafta sonunda yapacağı Denizli Yeşil Çivrilspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için antrenmana siyah eşofmanla çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.