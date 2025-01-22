Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sporcular Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenler için saygı duruşunda bulundu

        Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için antrenmana siyah eşofmanla çıkarak saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da sporcular Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenler için saygı duruşunda bulundu
        ABONE OL

        Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için antrenmana siyah eşofmanla çıkarak saygı duruşunda bulundu.

        Bölgesel Amatör Lig 7'nci grupta mücadele eden Ortaca Belediye Spor Kulübü hafta sonunda yapacağı Denizli Yeşil Çivrilspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Antrenman öncesi sporcular ve teknik ekip Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin anısına saygı duruşunda bulundu.

        Ortaca Belediye Spor Teknik Direktörü Mustafa Çolakoğlu, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da kuvvetli rüzgarda sürüklenen ahşap tekne su alıp, battı
        Bodrum'da kuvvetli rüzgarda sürüklenen ahşap tekne su alıp, battı
        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Marmaris'te Trio Cup hazırlığı
        Marmaris'te Trio Cup hazırlığı
        Bodrum'da denizde hortum oluştu
        Bodrum'da denizde hortum oluştu
        Bodrum'da hortum endişe yarattı
        Bodrum'da hortum endişe yarattı