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        Muğla'da 625 milyon dolarlık balık ihracatı

        TÜRKİYE'nindeniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Muğla'da, 2024'te 93 bin 122 ton balık ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:55
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        Muğla'da 625 milyon dolarlık balık ihracatı
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        TÜRKİYE'nindeniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Muğla'da, 2024'te 93 bin 122 ton balık ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi.

        Muğla sınırları içerisindeki 348 tesiste yılda 166 bin 377 deniz balığı yetiştiriliyor. Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya aralarında ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkeye geçen yıl 93 bin 122 ton balık ihraç edilerek, 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi. İhracatın başını çeken ürünler arasında, 45 bin 505 ton ile levrek ilk sırada yer aldı. Çipura, 40 bin 989 ton ile ikinci sırada gelirken, 4 bin 443 tonluk ihracatıyla alabalık üçüncü sırada yer aldı.

        16 MİLYON 635 BİN CANLI YAVRU İHRACATI

        Bunun yanında granyöz, mercan gibi diğer balık türleri ve havyar da ihraç edilen ürünler arasında bulunuyor. Arnavutluk, Kuveyt, Tunus ve Umman gibi ülkelere de toplam 16 milyon 635 bin canlı yavru ihracatı gerçekleştirildi. Muğla'dan taze, soğutulmuş, dondurulmuş, fileto veya füme olarak ihraç edilen su ürünleri için 13 bin 811 Veteriner Ön Sağlık ve Sağlık Sertifikası düzenlendi. Ayrıca 289 işletme denetlenerek yüksek kalite ve hijyen standartlarının sağlanması için titizlikle çalışıldı.

        'ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Muğla, su ürünleri üretimi ve ihracatında ülkemizin lider şehirlerinden biri olarak büyük bir potansiyele sahip. Elde ettiğimiz 625,6 milyon dolarlık gelir, şehrimizin bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Levrek ve çipura gibi ürünlerimiz, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sofralara ulaşıyor. Canlı yavru balık ihracatında da önemli bir noktadayız. Ekiplerimizin düzenli denetimleri ve işletmelerimizin hijyenik koşullarda üretim yapması sayesinde uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm üreticilerimize, işletmelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Muğla yalnızca turizmiyle değil, tarım ve su ürünleriyle de ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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