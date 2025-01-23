Bodrum'da ağaca çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi Oğuzhan Özer (22) hayatını kaybetti, sürücü Ömer Faruk Tüten (22) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Tüten'in kontrolünü kaybettiği 48 ANK 385 plakalı motosiklet virajda ağaca çarptı. Tüten ve arkasındaki arkadaşı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Dijital Oyun Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Özer, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuzhan Özer doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Ömer Faruk Tüten'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özer'in yarı zamanlı kuryelik yaptığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.