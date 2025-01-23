Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da ağaca çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi Oğuzhan Özer (22) hayatını kaybetti, sürücü Ömer Faruk Tüten (22) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da ağaca çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi öldü
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki üniversite öğrencisi Oğuzhan Özer (22) hayatını kaybetti, sürücü Ömer Faruk Tüten (22) ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Tüten'in kontrolünü kaybettiği 48 ANK 385 plakalı motosiklet virajda ağaca çarptı. Tüten ve arkasındaki arkadaşı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Dijital Oyun Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Özer, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuzhan Özer doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Ömer Faruk Tüten'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özer'in yarı zamanlı kuryelik yaptığı da öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Muğla'da gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi
        Muğla'da gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi
        Muğla'da 625 milyon dolarlık balık ihracatı
        Muğla'da 625 milyon dolarlık balık ihracatı
        Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edilip, yakalandı
        Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edilip, yakalandı
        Muğlaspor Nurettin'le anlaştı
        Muğlaspor Nurettin'le anlaştı
        "Stratonikeia Antik Kenti"nin köy meydanı eski ihtişamına kavuşuyor
        "Stratonikeia Antik Kenti"nin köy meydanı eski ihtişamına kavuşuyor
        Muğla'dan geçen yıl 625,6 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı
        Muğla'dan geçen yıl 625,6 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı