Fethiyespor telafi peşinde
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını tepen Fethiyespor yarın evinde Beykoz Anadolu ile karşı karşıya gelecek.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını tepen Fethiyespor yarın evinde Beykoz Anadolu ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Murat Kasap'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 9'uncu basamakta yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, sahalarında kazanıp Kastamonuspor yenilgisini telafi etmek istediklerini dile getirdi.
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