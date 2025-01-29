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        Muğla'da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma tarafından yapılan devriye görevinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:20
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        Muğla'da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
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        MUĞLA’nın Milas ilçesinde, jandarma tarafından yapılan devriye görevinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekiplerce 46 kurşun obje, 1 sikke ve kazı ekipmanları ele geçirildi.

        Bugün saat 01.45 sıralarında Milas’a bağlı Bahçeburun Mahallesi Çamköy mevkisinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Ü.D., H.D., A.K. ve İ.A.’yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada 46 kurşun obje, 1 sikke, 1 eski döneme ait çivi, 1 dedektör, 2 kazma ve 1 kürek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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