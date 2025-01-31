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        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da toprağa verildi (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:30
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        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da toprağa verildi (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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