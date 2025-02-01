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        19 yıl önce kaybolan Yasemin'in öldürülüp, ormana gömüldüğü ortaya çıktı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin öldürülerek, ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 00:10 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:15
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        19 yıl önce kaybolan Yasemin'in öldürülüp, ormana gömüldüğü ortaya çıktı
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        MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, 19 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci’nin öldürülerek, ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

        Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin’i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak’tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut’un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci’ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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