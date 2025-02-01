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        Bodrum FK umut tüketiyor

        SÜPER Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Konyaspor'a 3-1 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda umut tüketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:15
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        Bodrum FK umut tüketiyor
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        SÜPER Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Konyaspor'a 3-1 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda umut tüketti. Bu mağlubiyetle 16 puanda kalan Bodrum FK, kurtuluş hattının maç fazlasıyla 6 puan gerisine düştü. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'u tebrik ederek, "Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim lige tutunabilme maçımızdı ama bu şekilde mücadele etmek, yenilmek üzücü. Bu şekilde mücadele etmek beni gerçekten kendi adıma çok üzdü. Maç için söyleyecek bir şeyim yok. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

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