Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde Aniye Adası'nda Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL

        EGE Denizi’nde Aniye Adası'nda Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi Aniye Adası olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171,26 kilometre açığında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6,64 kilometre derinliğinde oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Güle güle Ndour!
        Güle güle Ndour!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Katliam şüphelisinin yakalanma anı
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı

        Benzer Haberler

        Yargıtay, Pınar Gültekin'in cinayet sanığına verilen ağırlaştırılmış müebbe...
        Yargıtay, Pınar Gültekin'in cinayet sanığına verilen ağırlaştırılmış müebbe...
        Bodrum'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri
        Bodrum'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri
        Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Bodrum'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0
        Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0
        Muğla'da güneşli hava sahilleri hareketlendirdi
        Muğla'da güneşli hava sahilleri hareketlendirdi