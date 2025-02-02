Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi Aniye Adası olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171,26 kilometre açığında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6,64 kilometre derinliğinde oldu.

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