Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay: Canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmedi

MUĞLA'da, üniversiteli Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’ya (35) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Aile avukatı Rezan Epözdemir, "Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Başkan Vekili ile birlikte iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerdeki varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı. Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konulup tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia edip şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de karara yapılan itirazın, kesin olarak reddine hükmetti.

Davanın 24 Ocak 2022'de görülen 9'uncu duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın, 'Canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'Suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması', Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'Suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla daha önce serbest bırakılan Mertcan Avcı'nın tutuklanması amacıyla bir kez daha savcılığa başvurdu. Mertcan Avcı, 21 Şubat'ta, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından hazırlanan iddianamede, Mertcan Avcı'nın, Pınar Gültekin'in bulunduğu varildeki yangını önleyecek, sonlandıracak ve ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verilerek, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, suça doğrudan etki edebilecek nitelikteki delillerin toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi. Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, iade kararına itiraz ederek, Mertcan Avcı hakkında yürütülen soruşturmada, mevcut verilerle toplanabilecek tüm delillerin toplandığını, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğini anlattı. Savcılığın itirazını değerlendiren Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Kararda, itirazın kabulünün gerekçesi için, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Pınar'ın kesin ölüm sebebiyle zamanının belirlenmesi için mevcut veriler bağlamında mümkün olan tüm tespitler yapılarak iddianamenin düzenlendiği kanaati oluştuğundan, yeniden rapor alınmasının artık mahkemenin takdirinde olduğu, iddianamenin iade kararının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi. Mertcan Avcı'nın tutukluluğuna avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumuyla sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verdi. HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 23 YIL HAPİS Davanın 16 Mayıs 2022’te görülen 12'nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin Avcı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek', kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada Eda Karagün, Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı'nın da 'Suç delillerini gizlemek ve yok etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 Haziran 2022'te görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi, ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde davanın ikinci duruşması 10 Mart 2023’te görüldü. Davada Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'Suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Gültekin ailesinin avukatı beraat eden Mertcan Avcı'nın da 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği ve suça müşterek fail olarak ortak hakimiyet sağladığına dair dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise tasarlamanın unsurlarının oluşmadığı, canavarca hisle hareket etmediğini belirterek kararın bozulmasını istedi. Cemal Metin Avcı hakkında 'Tasarlayarak ve canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen cezanın sanığın Pınar Gültekin'i öldürme kararını ne zaman aldığı ve belirli bir hazırlıkta eylemini gerçekleştirdiği kesin olarak saptanmadığından oluşan şüphenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Sanık hakkında verilen 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçu yönünden de sanığa karşı haksız fiil olarak sayılabilecek söz veya davranış varsa sanığın yalnız kendi içsel duygu durumu ve ahlaki kötülüğünün sevk etmesiyle suçu işlediği kabul edilemeyeceğinden buna bağlı olarak nitelikli hal uygulama imkanını kaybedeceği belirtildi. ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçu yönünden ise sanığa karşı haksız fiil olarak sayılabilecek söz veya davranış varsa artık sanığın yalnız kendi içsel duygu durumu ve ahlaki kötülüğünün sevk etmesiyle suçu işlediği kabul edilemeyeceğinden buna bağlı olarak nitelikli hal uygulama imkanının kaybedileceğini ayrıca eziyet çektirerek öldürme suçu, fiilin işleniş biçiminden kaynaklanan bir nitelikli hal olduğundan haksız tahrik altında da işlenebileceği kabul edilebilir olduğunu bildirdi.

CEMAL METİN AVCI HAKKINDAKİ HÜKÜM BOZULDU Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin'in evli olan Avcı ile aralarındaki ilişkiyi eşine ve çevresine söyleye dair şantajda bulunarak sanıktan giderek artan talepleriyle menfaat elde ettiği dikkate alınarak Avcı hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanmamasını da hukuka aykırı buldu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi oy çokluğuyla sanık Mercan Avcı hakkında maktul Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ' suçundan verilen beraat hükmü ile 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan temyiz istemlerini reddetti. Sanık Cemal Metin Avcı hakkında ise maktul Pınar Gültekin'e yönelik 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan kurulan hükmü bozdu. Daire, sanık hakkında niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtilerek, dosyayı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi. Daire tarafından verilen kararda, sanık Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in üzerine benzin dökerek yaktığı, Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Gültekin'in yanmadan önce canlı olduğunun tespit edildiği, bu durumun 'Canavarca hisle öldürme' suçunun örneği olarak belirlendiği kaydedildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Başkan Vekili Osman Atalay ve üye Muzaffer Sayın, sanık Avcı'nın eyleminin ağırlığı ile onu bu eyleme iten nedenler arasında aşırı derecede ölçüsüzlük ve oransızlık olduğu gerekçesiyle verilen karara karşı oy kullandı. Bu kapsamda sanık hakkında İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi tarafından verilen cezanın doğru olduğu belirtti. 'HUKUKİ MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK' Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararla ilgili yaptığı açıklamada, dosya kapsamında sanık Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mertcan Avcı'ya ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildiğini söyledi. Kararın taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini belirten Epözdemir, “Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Başkan Vekili ile birlikte iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir" dedi.