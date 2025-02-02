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        Muğlaspor - Tire 2021 FK: 1-0

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hesapları yapan Muğlaspor evindeki Ege derbisinde son dönemin formda takımı Tire 2021 FK'yı tek golle yenip yoluna devam etti: 1-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:30
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        Muğlaspor - Tire 2021 FK: 1-0
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hesapları yapan Muğlaspor evindeki Ege derbisinde son dönemin formda takımı Tire 2021 FK'yı tek golle yenip yoluna devam etti: 1-0. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golü 62'nci dakikada Sırat Yeşilördek'ten geldi. Tire'de 90+6'ncı dakikada Mertcan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Muğlaspor bu sonuçla 33 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyup lider Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını 5'ten 3'e düşürdü. 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Tire ekibi ise 21 puanda kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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