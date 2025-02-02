Muğlaspor - Tire 2021 FK: 1-0

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hesapları yapan Muğlaspor evindeki Ege derbisinde son dönemin formda takımı Tire 2021 FK'yı tek golle yenip yoluna devam etti: 1-0. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golü 62'nci dakikada Sırat Yeşilördek'ten geldi. Tire'de 90+6'ncı dakikada Mertcan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Muğlaspor bu sonuçla 33 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyup lider Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını 5'ten 3'e düşürdü. 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Tire ekibi ise 21 puanda kaldı.

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