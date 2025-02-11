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        Bodrum FK'da Jose Morais takımına inanıyor

        SÜPER Lig'de yıllarca tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan Bodrum FK 1 puanı hanesine yazdırsa da düşme hattından kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:40
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        Bodrum FK'da Jose Morais takımına inanıyor
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        SÜPER Lig'de yıllarca tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan Bodrum FK 1 puanı hanesine yazdırsa da düşme hattından kurtulamadı. En yakın rakibi 15'inci Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan yeşil-beyazlılar galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken, Jose Morais takımın potansiyeline güvendiğini söyledi. İki takım açısından da zor bir maç olduğunu belirten Morais, "İki takım da şanslar yakaladı. Savunma performansımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. Rakibimiz maç boyunca uzun toplarla oynadı. Gol yemememiz önemliydi, aynı zamanda hücumda pozisyonlar ürettik. Süreç bizim için devam ediyor, üçüncü bölgede girdiğimiz pozisyonları gole çevirdiğimizde avantajlı sonuçlar alacağız" dedi.

        Takımın daha da gelişeceğini ifade eden Portekizli teknik adam, "Bizim için 1 puan 1 puandır ama takımımda büyük bir potansiyel görüyorum. Bunu açığa çıkardığımızda daha fazla puan kazandığımız dönemler gelecektir. Takımımla gurur duyuyorum. Bir sonraki karşılaşma için hemen çalışmaya başlayacağız. Gelişim gösterdikçe hak ettiğimizden daha fazlasını kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Morais takım içinde potansiyelini henüz tam olarak açığa çıkaramamış oyuncuların olduğunu sözlerine ekleyerek, "Kalitemiz yüksek ama oyuncuların en üst seviyesine çıkmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar 22 maçta 15 gol attık, 29 gol yedik. Bu rakamlar bazı şeyleri anlatıyor. Hücum bölgesinde bizi rahatlatabilecek bir santrfor transferi yapabiliriz. Ancak elimizde Puşcaş gibi bir santrforumuz da var, belki onun hareketlenmesiyle daha fazla katkı alabiliriz" diye konuştu.

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