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        Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde hırsızlıktan girdiği cezaevinden izinli çıkan Cemil Akbulut, bir iş yerinin kasasından para çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:30
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        Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı; o anlar kamerada
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde hırsızlıktan girdiği cezaevinden izinli çıkan Cemil Akbulut, bir iş yerinin kasasından para çaldı. Akbulut, işletme çalışanları tarafından yakalanıp polise teslim edilirken, hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Menteşe'nin Şeyh Mahallesi, İsmet Çatak Caddesi'nde meydana geldi. Ambalaj malzemeleri satan iş yerini bir süre gözetleyen Cemil Akbulut, ardından çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilip, içeri girerek kasaya yöneldi. Kasadan para çalan şüpheliyi, işletme çalışanları yan sokakta yakaladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Akbulut'u gözaltına aldı. Akbulut'un hırsızlık suçundan hüküm giydiği, cezaevinden de izinli çıktığı ve geri dönmesine iki gün kala tekrar hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi.

        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Öte yandan, hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; Akbulut'un kapıyı açıp işletmeye girmesi ve kasadan paraları alıp, çıkması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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