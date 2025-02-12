Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca’nın Tepearası Mahallesi'nde yaşayan B.Ç.K.’nın piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 kilo 112 gram sihirli mantar, 27 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 17 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 7 gram kenevir tohumu, 57 litre sahte içki, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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