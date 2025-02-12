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        Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:00 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:45
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        Muğla'da uyuşturucuya 1 gözaltı
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        MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca’nın Tepearası Mahallesi'nde yaşayan B.Ç.K.’nın piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 kilo 112 gram sihirli mantar, 27 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 17 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 7 gram kenevir tohumu, 57 litre sahte içki, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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