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        Bodrum'da yıkım gerginliği

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:55
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        Bodrum'da yıkım gerginliği
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Yapı sahipleri yıkıma engel olmak için inşaatın çatısına çıkarken, polisin devreye girmesi ile gerginlik sona erdi. 5 kaçak ev inşaatından 4'ü kısmi olarak yıkıldı.

        Gürece Mahallesi'nde 3'üncü derece doğal SİT alanı içerisinde yasal süreçleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye iş makineleri sevk edildi. Bölgede oturanlar, yıkım haberini alıp, inşaatların bulunduğu yere geldi. Çevik Kuvvet ekipleri başta olmak üzere zabıta ve çok sayıda polis olası bir gerginliğe karşı bölgede hazır bekledi. İş makineleri tarafından yapıların yıkımı sırada gerginlik yaşandı. Bazı kişiler inşaat alanlarına girerek çatılara çıktı ve yıkımı durdurmaya çalıştı. Polis ekipleri, bu kişileri sakinleştirmek için diyalog kurmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yapı sahipleri ikna olurken, iş makineleri bölgeden ayrıldı. 4 yapının kısmi olarak yıkımı yapıldı, 1 yapının da mülk sahibi tarafından yıkılacağı belirtildi. Gerginliğin ardından yapı sahipleri de bölgeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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