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        Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde boş kuyuya düşen keçi, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:25 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:30
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        Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde boş kuyuya düşen keçi, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Datça'nın kırsal Kızlan Mahallesinde içi boş olan 10 metre derinliğindeki kuyuya keçi düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bİtfaiye görevlilerinin yaptığı çalışma ile kurtarılan ve durumunun iyi olduğu anlaşılan keçi sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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