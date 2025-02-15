Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor hasreti bitirme peşinde

        2'nciLig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Fethiyespor yarın 23'üncü hafta müsabakasında Karaköprü Belediyespor deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor hasreti bitirme peşinde
        ABONE OL

        2'nciLig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Fethiyespor yarın 23'üncü hafta müsabakasında Karaköprü Belediyespor deplasmanına çıkacak. Faruk Çelik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Gökçen düdük çalacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı Muhammet Enes Erdem mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 29 puanla 9'uncu basamakta yer alan Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel kazanıp 3 puan hasretine son vereceklerini söyledi. Fethiye, hafta içi mücadelesinde Altay'la evinde golsüz berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

        Benzer Haberler

        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı, her yer beyaza büründü
        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı, her yer beyaza büründü
        Şaban Ataş cinayetinde sanıklar birbirlerini suçladı
        Şaban Ataş cinayetinde sanıklar birbirlerini suçladı
        Muğla'daki cinayetle ilgili davada 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        Muğla'daki cinayetle ilgili davada 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        Muğla'da 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Muğla'da 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Muğla Valisi Akbıyık, Datça Badem Çiçeği Festivali'ne katıldı
        Muğla Valisi Akbıyık, Datça Badem Çiçeği Festivali'ne katıldı
        Muğla'da Radyasyon Onkoloji Bölümü hasta kabulüne başladı
        Muğla'da Radyasyon Onkoloji Bölümü hasta kabulüne başladı