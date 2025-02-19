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        Bodrum'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 01:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:15
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        Bodrum'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar sahilinde göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 bot tespit etti. Bunun üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), harekete geçti. Ekiplerce 10 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu botun bir vinç yardımıyla sahile bırakıldığı belirlendi. Ekipler, yapılan çalışma sonrası C.D., H.G., F.G., V.E., M.Ç., K.A. ve İ.A.’nın göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekiplerce eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., C.D. ve İ.A. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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