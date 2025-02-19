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        Muğlaspor'dan geçit yok

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta son olarak evinde lider Balıkesirspor'u yenerek zirveye ortak olan Muğlaspor, 12 puan topladığı son 4 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:23
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        Muğlaspor'dan geçit yok
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta son olarak evinde lider Balıkesirspor'u yenerek zirveye ortak olan Muğlaspor, 12 puan topladığı son 4 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı verdi. Bu periyotta Çayelispor'u 3-0 (D), Tire 2021 FK ve Etimesgut Belediyespor'u (D) 1-0, Balıkesirspor'u ise 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 7 kez rakip fileleri sarsarken rakiplerine gol izni vermedi. Grupta 39 puanı bulunan ve averajla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor önümüzdeki 3 maçında düşme hattında yer alan İshaklıspor (D), Nevşehir Belediyespor ve Adıyaman FK ile karşılaşacak. Muğla temsilcisi bu periyotta galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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