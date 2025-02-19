Muğlaspor'dan geçit yok
3'üncüLig 2'nci Grup'ta son olarak evinde lider Balıkesirspor'u yenerek zirveye ortak olan Muğlaspor, 12 puan topladığı son 4 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı verdi.
3'üncüLig 2'nci Grup'ta son olarak evinde lider Balıkesirspor'u yenerek zirveye ortak olan Muğlaspor, 12 puan topladığı son 4 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı verdi. Bu periyotta Çayelispor'u 3-0 (D), Tire 2021 FK ve Etimesgut Belediyespor'u (D) 1-0, Balıkesirspor'u ise 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 7 kez rakip fileleri sarsarken rakiplerine gol izni vermedi. Grupta 39 puanı bulunan ve averajla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor önümüzdeki 3 maçında düşme hattında yer alan İshaklıspor (D), Nevşehir Belediyespor ve Adıyaman FK ile karşılaşacak. Muğla temsilcisi bu periyotta galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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