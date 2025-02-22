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        Köyceğiz Gölü'ndeki sazlık alanda yangın (2)

        6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:29
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        Köyceğiz Gölü'ndeki sazlık alanda yangın (2)
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        6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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