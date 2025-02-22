Köyceğiz Gölü'ndeki sazlık alanda yangın (2)
6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı.
6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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