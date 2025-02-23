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        Park halindeki otomobilde bulunan küçük çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, park halinde bulunan ve içerisinde 5 yaşındaki K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:45
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        Park halindeki otomobilde bulunan küçük çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı
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        MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, park halinde bulunan ve içerisinde 5 yaşındaki K.G.’nin olduğu otomobilde yangın çıktı. Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Fethiye’nin Kargı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. (55), S.G. (28) ile K.G., birlikte misafirliğe gitti. Küçük çocuğun otomobilde bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ağır yaralanan K.G., sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 3’üncü derecede yanık olduğu tespit edilerek, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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