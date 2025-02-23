Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ambulans helikopter vücudunun büyük kısmı yanan çocuk için havalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da ambulans helikopter vücudunun büyük kısmı yanan çocuk için havalandı
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

        Kargı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibince söndürülen yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki B.K.G'nin vücudunda yanıklar oluştu.

        Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve vücudunun büyük kısmında 2. derece yanık oluşan çocuğun, tam teşekküllü bir hastaneye nakledilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talebinde bulunuldu. İzmir'den havalanan helikopter, Fethiye Devlet Hastanesi'nin pistine indi.

        Helikoptere bindirilen çocuk, İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Boşanma şartları belli oldu
        Boşanma şartları belli oldu
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı
        Muğla'daki "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" sona erd...
        Muğla'daki "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" sona erd...
        Fethiye'de FETÖ şüphelisi yakalandı
        Fethiye'de FETÖ şüphelisi yakalandı
        Muğlaspor özel provayı rahat kazandı
        Muğlaspor özel provayı rahat kazandı
        Bodrum FK'da Erkan Değişmez 38 yaşında ilki yaşadı
        Bodrum FK'da Erkan Değişmez 38 yaşında ilki yaşadı
        Fethiye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü