Muğla'da ambulans helikopter vücudunun büyük kısmı yanan çocuk için havalandı

Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve vücudunun büyük kısmında 2. derece yanık oluşan çocuğun, tam teşekküllü bir hastaneye nakledilmesine karar verildi.

Kargı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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