Muğla'da ambulans helikopter vücudunun büyük kısmı yanan çocuk için havalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Kargı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki B.K.G'nin vücudunda yanıklar oluştu.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve vücudunun büyük kısmında 2. derece yanık oluşan çocuğun, tam teşekküllü bir hastaneye nakledilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talebinde bulunuldu. İzmir'den havalanan helikopter, Fethiye Devlet Hastanesi'nin pistine indi.
Helikoptere bindirilen çocuk, İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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