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        Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:23
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        Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Belediye Başkanı Acar Ünlü, anıta çelenk sundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Ahu Hetman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü yaptı.

        Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak körfezde geçiş yaptı.

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