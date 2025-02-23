Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı

Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak körfezde geçiş yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Ahu Hetman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü yaptı.

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