Muğla'da düzenlenen şölende 5 ton hamsi dağıtıldı

Muğla'da düzenlenen 7. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalin son gününde katılımcılar horon tepti.

Yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirildikten sonra ekmek arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Balık dağıtılan stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlara yöresel tarhana çorbası da ikram edildi.

Festival açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentin zengin tarihi, doğal güzellikleri, denizi ve kültürüyle ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi.

Festival ile Karadenizli hemşehrilerin Muğla'nın değerlerine ayrı bir güzellik kattığını belirten Akbıyık, "Muğlamıza katkı yapan, Karadeniz kültürünü, değerlerini burada yaşatan Karadenizli tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş ise 2009'da kurulan derneğin amacının Muğla ile Karadeniz kültürlerini bir arada yaşamak ve yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler festival alanındaki stantları ziyaret etti.

Akbıyık, daha sonra vatandaşlarla horon tepti.

Festivale, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.