Bodrum FK seriyi sürdürecek

SÜPERLig'de son 3 maçta 7 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü, gözünü cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi. Jose Mourinho'nun eski yardımcısı olan Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar, iki kulvarda da kritik galibiyetler aldı. 4 maçta da kalesinde gol görmeyen Ege temsilcisi, eksi 3 puanla artık lige havlu atan Adana Demirspor'u da yendiği takdirde ilk kez 3'te 3 yapacak.

Başakşehir (D) ve Hatayspor galibiyetleriyle kümede tutunma adına çok kritik puanlar alan Bodrum FK, kazandığı takdirde kurtuluş hattına yükselme şansı da elde edebilecek. Rakiplerinden 24 puana sahip Kayserispor bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, aynı puana sahip Sivasspor da yine üst sıraları hedefleyen Başakşehir deplasmanına çıkacak. 25 puana sahip 14'üncü Konyaspor ise Trabzonspor'la evinde karşılaşacak. Rakiplerinin alacağı sonuçlara da odaklanacak Bodrum FK, kazanması halinde 26 puana ulaşıp rakiplerini geride bırakma şansına sahip olacak.