Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK seriyi sürdürecek

        SÜPERLig'de son 3 maçta 7 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü, gözünü cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK seriyi sürdürecek
        ABONE OL

        SÜPERLig'de son 3 maçta 7 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü, gözünü cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi. Jose Mourinho'nun eski yardımcısı olan Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar, iki kulvarda da kritik galibiyetler aldı. 4 maçta da kalesinde gol görmeyen Ege temsilcisi, eksi 3 puanla artık lige havlu atan Adana Demirspor'u da yendiği takdirde ilk kez 3'te 3 yapacak.

        Başakşehir (D) ve Hatayspor galibiyetleriyle kümede tutunma adına çok kritik puanlar alan Bodrum FK, kazandığı takdirde kurtuluş hattına yükselme şansı da elde edebilecek. Rakiplerinden 24 puana sahip Kayserispor bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, aynı puana sahip Sivasspor da yine üst sıraları hedefleyen Başakşehir deplasmanına çıkacak. 25 puana sahip 14'üncü Konyaspor ise Trabzonspor'la evinde karşılaşacak. Rakiplerinin alacağı sonuçlara da odaklanacak Bodrum FK, kazanması halinde 26 puana ulaşıp rakiplerini geride bırakma şansına sahip olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        İş insanı Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde ölü bulundu
        İş insanı Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde ölü bulundu
        Marmaris'te düzenlenen masa tenisi turnuvasında 4 bin 500 öğrenci mücadele...
        Marmaris'te düzenlenen masa tenisi turnuvasında 4 bin 500 öğrenci mücadele...
        Muğla'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Muğla'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Marmaris'te ilkokula kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı
        Marmaris'te ilkokula kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı
        'Ege Denizi Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerde azalma old...
        'Ege Denizi Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerde azalma old...
        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu
        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu