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        Evinde çıkan yangında öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında Osman Soylu (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:45
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        Evinde çıkan yangında öldü
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında Osman Soylu (42), hayatını kaybetti.

        Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak'ta iki katlı bir evin üst katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler evde yaptığı incelemede Osman Soylu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Soylu'nun sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine döndüğü ve eşinin evde olmadığı öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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