Bodrum'da minibüs alev alev yandı

Gölköy Mahallesi'nde park halinde olan minibüsün motor kısmında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede minibüse yayıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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