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        Bodrum FK seriyi sürdürecek

        SÜPERLig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais görevi devraldıktan sonra oynadığı 4 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 15 hafta sonra düşme hattından sıyrılan Bodrum FK, cuma günü evinde Kasımpaşa önünde de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:30
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        Bodrum FK seriyi sürdürecek
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        SÜPERLig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais görevi devraldıktan sonra oynadığı 4 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 15 hafta sonra düşme hattından sıyrılan Bodrum FK, cuma günü evinde Kasımpaşa önünde de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Benim hakkımda ne konuşuluyor ne konuşulmuyor bunu çok takip etmiyorum. Benim odağım oyuncularım ve sahada yaptıklarımız. Taraftarlarımızın gösterdikleri ilgiden dolayı mutluyum. Bu destek bizim için önemli. Bu lig zor bir lig ve zorlu rakipler var. Biz mücadelemizi sürdürüp sezon sonunda varmak istediğimiz noktaya varmak istiyoruz. Onun içinde yapmamız gereken çok çalışmaya devam etmek. Bunun sonuçlarını sahada alacağız" açıklamasını yaptı.

        "Kasımpaşa iyi takım, iyi oyunculardan kurulu" diyen Jose Morais, "İyi takımlara karşı oynamak heyecan verici olabiliyor. Onlar da karşılarında iyi takım görecek. Taraftar için izlemesi keyifli mücadele olacak. İyi oynayıp bu maçtan iyi sonuç çıkarmaya çalışacağız. Taylan, kaleci Gökhan, Ahmet ve Christophe’nin sakatlıkları var. Bir an önce onlarında aramıza dönüp tam kadro sağlıklı bir şekilde çalışmayı umuyoruz. Bu zorlukla hep var, gelecekte de olacak. Bu zorluklarla mücadele etmek bizim işimiz. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, sakatlıklara ve her şeye rağmen pozitif bakmaya ve bizi desteklemeye devam etsinler, mücadelemizi her ne olursa olsun yapacağız. Bodrum halkına ve Türk halkına şimdiden iyi ramazanlar diliyorum" dedi. Bodrum'da Taylan, Gökhan, Ahmet ve Christophe'nin durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

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