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        Muğla'da sezonun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı

        İNGİLTERE'den Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk turist kafilesi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:15
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        Muğla'da sezonun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
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        İNGİLTERE'den Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk turist kafilesi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

        İngiltere'nin Bristol şehrinden saat 15.50'de Dalaman'a inen 149 yolcu, çiçekler ve hediyelerle karşılandı. Sezonun ilk uçuşu için düzenlenen törende Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Dalaman Havalimanı Başmüdürü Özay Güçlü, Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin ve havalimanı yetkilileri yer aldı. Geçen sene 5,6 milyon yolcu sayısına ulaşan Dalaman Havalimanı'nın 2025 yaz sezonunda pazarlama faaliyetlerinin de etkisiyle daha fazla destinasyona hizmet vermeyi ve yeni seyahat trendleri doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Bu yıl 67 destinasyona uçuşun planlandığı ve 22 farklı ülkeden gelen misafirlere hizmet verileceği ifade edildi. Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, "2025 yaz sezonuna oldukça heyecanlı bir giriş yapıyoruz. Misafirlerimizin daha modern ve konforlu bir deneyim yaşaması için önemli yatırımlar yapıyoruz. Ayrıca, yakında tamamlanarak açılışı yapılacak olan dış hatlar terminali yeni konsepti ile yolcularımıza daha geniş ve modern bir alan sunacağız" dedi.

        Laçin, 2025 yılı itibarıyla Dalaman Havalimanı'nda pazar çeşitliliğinin artırılmasıyla daha fazla destinasyona hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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