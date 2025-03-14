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        26 yıl hapisle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 ayrı suçtan toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Küçüktaş (39), jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:25
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        26 yıl hapisle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, 2 ayrı suçtan toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Küçüktaş (39), jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Bodrum İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Küçüktaş’ın Bodrum’da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Gümbet Mahallesinde kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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