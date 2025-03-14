26 yıl hapisle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Bodrum İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Küçüktaş’ın Bodrum’da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Gümbet Mahallesinde kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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